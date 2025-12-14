Calcio Napoli senza ritmo e gambe L’Udinese vince 1-0
Il Calcio Napoli affronta un momento di difficoltà fisica, evidenziato dalla sconfitta per 1-0 contro l’Udinese. La squadra, priva di ritmo e energie, cerca di recuperare in vista della semifinale di Supercoppa contro il Milan, in programma giovedì in Arabia. La partita ha visto il gol di Ekkelenkamp al 73°, evidenziando le sfide attuali del club.
