Calcio femminile Lazio e Sassuolo festeggiano nel 9° turno di Serie A

Nel 9° turno della Serie A femminile 2025-2026, Lazio e Sassuolo sono le protagoniste di vittorie significative. Con due match che hanno concluso il programma, questa giornata ha fornito spunti interessanti e risultati importanti per la classifica, evidenziando l'andamento delle squadre e le sfide in corso nel campionato.

Allo Stadio Mirko Fersini le biancocelesti volevano far valere il fattore campo contro le ducali. Una sfida equilibrata, in cui la compagine laziale ha gettato il cuore oltre l'ostacolo e alla fine ha trovato con la sua attaccante di riferimento, Martina Piemonte, la soluzione. La giocatrice della Nazionale italiana al 61? è riuscita a essere pronta all'appuntamento, regalando il gol vittoria alle laziali.

