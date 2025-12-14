Calcio Eccellenza Toscana Una Colligiana micidiale! Colpaccio a Campi Bisenzio De Pellegrin trova l’inserimento vincente Lanciotto ko
La Colligiana si impone con un gol decisivo di De Pellegrin nel match di Eccellenza Toscana contro il Lanciotto Campi Bisenzio. Una vittoria importante in trasferta che dimostra la determinazione della squadra e il talento di alcuni protagonisti, consolidando la posizione in classifica e dimostrando il proprio valore nel campionato regionale.
LANCIOTTO CAMPI 0 COLLIGIANA 1 LANCIOTTO CAMPI: Roselli, Afelba, Bambi, Bigazzi, Cecchi D., Esposito Goretti, Fedi, Galli, Lastrucci, Robi A., Preci. Panchina: Spina, Borghini, Cecchi N., Coviello, Pisco, Sellaroli, Sapienza, Lepri. Allenatore Allori. COLLIGIANA: Conti, Donati, Messini, Pierucci, De Pellegrin, Mariani, Calamassi, Cicali, Poli, Bouhamed, Montagna. Panchina: Di Bonito, Barracani, Grassini, Bartalini, Dini, Cosentino, Masini, Vitale, Simi. Allenatore Guidi. Arbitro Scalisi di Carrara (Petri – Noferi). Rete: 30’ De Pellegrin. CAMPI BISENZIO – Bel successo esterno della Colligiana che vince contro il Lanciotto Campi una gara combattuta e ben interpretata dai biancorossi che si riscattano dopo il ko di domenica scorsa allo stadio Gino Manni contro la Rondinella Marzocco. Sport.quotidiano.net
