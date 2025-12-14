Calcio | Caos settore giovanile il Livorno perde un altro pezzo | si dimette anche il tecnico dell' under 14 Miguel Botticella

Il settore giovanile del Livorno vive un momento di forte instabilità, con continui episodi di tensione e dimissioni. Dopo gli scioperi e le polemiche, si aggiunge l'addio di Miguel Botticella, allenatore dell'Under 14, che ha deciso di lasciare la panchina. La situazione mette in discussione la continuità e la stabilità del settore giovanile della società.

Continua il caos all'interno del settore giovanile del Livorno. Dopo gli scioperi di giovanili e scuola calcio, l'addio con tanto di attacchi alla società di Brondi, i rischi di non presentarsi alle partite, un altro allenatore ha deciso di dire basta: Miguel Botticella, tecnico della squadra.

Bimbi ostaggi del caos. Il vivaio è fermo. Niente calcio ai ragazzi - La situazione della prima squadra è sportivamente drammatica, ma lo è ancora di più quella del settore giovanile della prima squadra cittadina.

