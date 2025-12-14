Calcio a 5 serie A2 Successo per 7-4 primo posto consolidato ed è campione d’inverno Il Russi vola espugnata anche Imola
Il Russi prosegue la sua marcia vincente nel campionato di serie A2 di calcio a 5, consolidando la prima posizione e il titolo di campione d’inverno grazie a una vittoria esterna per 7-4 contro Imola. La squadra mostra grande solidità e determinazione, mantenendo il vantaggio di 5 punti sul secondo in classifica e blindando il primato nel girone d’andata.
Un grande Russi espugna Imola 7-4 e si conferma in testa al girone B di serie A2 ed è anche campione d’inverno, visto il vantaggio di 5 punti sul Prato con una sola partita da giocare nel girone d’andata. Con grande azione Tommaso Grosso realizza il 2-1 dopo il primo gol di Popa. Il 3-1 per i Falchetti arriva grazie a Bocca quando mancano 7’ alla fine del primo periodo. Poco dopo arriva il quarto fallo dell’Imolese ma il Russi non sfrutta al meglio l’opportunità. Poi Paciaroni si erge protagonista e salva la sua porta dopo una concitata azione dei padroni di casa. Ci starebbe il quinto fallo a favore de Russi, invece gli arbitri fanno proseguire e l’Imolese a poco meno di 2’ dal termine della prima frazione accorcia le distanze segnando il suo secondo gol in contropiede con Ghebreselassie (2-3). Sport.quotidiano.net
