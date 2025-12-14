Calcio a 5 Nel campionato regionale femminile Ricel sconfitta inaspettata con la Turris Nista | Torniamo con i piedi per terra

Nel campionato regionale femminile di calcio a 5, Ricel subisce una sorprendente sconfitta contro la Turris, con il risultato di 5-6. Nonostante la delusione, l'allenatore Nista invita a mantenere i piedi per terra e a riflettere sugli aspetti da migliorare, in vista delle prossime sfide.

Ricel 5 Turris Pisa 6 RICEL: Nardi, Chiorazzo, Rizzato, Maffei, Orsini, Sidoni. All. Nista. TURRIS: Batistoni, Cellai, Di Martino, Lagreca, Lenzi, Palazzi, Persia. All. Chidini. Arbitro: Domenici di Livorno. Marcatori: 6’ e 32’ Palazzi (T), 10’, 14’ e 45’ Lagreca (T), 22’ Maffei (R), 24’ e 35’ Rizzato (R), 41’ Persia (T), 28’ e 37’ Sidoni. CARRARA – Sconfitta inaspettata per le campionesse della Ricel nella rassegna regionale femminile di calcio a 5. Le apuane hanno perso per la prima volta nella loro storia contro la Turris al termine di una gara strana e un po’ stregata. Le giallonere restano, comunque, padrone del proprio destino. Sport.quotidiano.net

Giocatore gli sferra un pugno in faccia negli spogliatoi: arbitro ricoverato in ospedale - Aggressione all’arbitro Tomasetig durante Clark–Manzano: grave episodio a Udine, possibile stop del campionato. nordest24.it