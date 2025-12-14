Calcio a 5 Coppa Trinacria Palermo | esordio vincente della Asd Mediatrice che supera 5-2 il Godrano
La Mediatrice C5 debutta con successo nella fase provinciale di calcio a 5 della Coppa Trinacria, superando il Godrano Five con un punteggio di 5-2. La partita, disputata tra le mura del centro sportivo oratoriale, ha visto una prestazione convincente della squadra del presidente Nino Tuzzolino, inaugurando al meglio il cammino nel girone B.
