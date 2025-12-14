Calcio a 5 Coppa Trinacria Palermo | esordio vincente della Asd Mediatrice che supera 5-2 il Godrano

14 dic 2025

La Mediatrice C5 debutta con successo nella fase provinciale di calcio a 5 della Coppa Trinacria, superando il Godrano Five con un punteggio di 5-2. La partita, disputata tra le mura del centro sportivo oratoriale, ha visto una prestazione convincente della squadra del presidente Nino Tuzzolino, inaugurando al meglio il cammino nel girone B.

Esordio vincente nella fase provinciale di calcio a 5 della Coppa Trinacria nel girone B per la Mediatrice C5 del presidente Nino Tuzzolino che tra le mura amiche del centro sportivo oratoriale supera 5-2 il Godrano Five al termine di un bel match. Dopo lo svantaggio iniziale firmato Giuseppe La. Palermotoday.it

