Cagliese e Vis Canavaccio un punto a testa

Nella 13^ giornata di Seconda Categoria, il match tra Cagliese e Vis Canavaccio si conclude con un pareggio 1-1. Risultati positivi anche per altre squadre come Piandimeleto e Pole Calcio, mentre Casinina, Santa Cecilia e Vigor San Sisto ottengono vittorie importanti. La classifica si mantiene equilibrata con un punto a testa tra Cagliese e Vis Canavaccio.

SECONDA CATEGORIA – 13^ giornata Girone A: Cagliese-Vis Canavaccio 1-1; Casinina-Carpegna 1-0; Santa Cecilia-Apecchio 2-2; Piandimeleto-Santangiolese 3-0; Pole Calcio-Ca Gallo 5-0; Tavoleto-Cantiano 2-2; Vigor San Sisto-Sammartinese 2-0. Oggi (ore 14.30): Vadese-Isola di Fano. Classifica: Vadese * 24; Ca Gallo 23; Tavoleto, Vigor San Sisto 21; Sammartinese 20; Cantiano, Pole Calcio, Casinina 19; Cagliese 17; Vis Canavaccio 16; Carpegna 15; Viridissima Apecchio, Piandimeleto 14; Isola di Fano * 12; Santa Cecilia 11; Santangiolese 8. * una gara in meno Prossimo turno: Apecchio-Pole Calcio; Ca Gallo-Vigor San Sisto; Cantiano-Casinina; Carpegna-Cagliese; Piandimeleto-Tavoleto; Sammartinese-Isola di Fano; Santangiolese- Santa Cecilia; Vis Canavaccio-Vadese. Ilrestodelcarlino.it Cagliese e Vis Canavaccio, un punto a testa - SECONDA CATEGORIA – 13^ giornata Girone A: Cagliese- ilrestodelcarlino.it

