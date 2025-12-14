Cade e gli si distaccano i cristallini dell' occhio recupera la vista grazie a una lente artificiale

Un intervento innovativo di vitrectomia mini-invasiva presso l'ospedale Santa Rosa ha permesso a una paziente di recuperare la vista dopo una grave caduta che aveva causato il distacco dei cristallini oculari. L'operazione ha previsto l'utilizzo di una lente artificiale, offrendo una soluzione efficace per ripristinare la funzione visiva compromessa.

Nei giorni scorsi, presso il blocco operatorio dell'ospedale Santa Rosa, è stato eseguito un delicato intervento di vitrectomia mini-invasiva su una paziente giunta al pronto soccorso in seguito a una grave caduta che aveva determinato la dislocazione di entrambi i cristallini all'interno.

Sostituzione del cristallino: quando va fatta?

