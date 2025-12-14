Cade dal tetto di un capannone abbandonato 19enne morto ad Alzano Lombardo | Faceva urbex

Un giovane di 19 anni ha perso la vita nella notte ad Alzano Lombardo, cadendo dal tetto di un capannone abbandonato. La tragica vicenda riguarda un appassionato di urbex, l'esplorazione di luoghi dismessi, che si è conclusa in tragedia. La notizia ha suscitato sgomento nella comunità locale e tra gli appassionati di questa attività.

Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte cadendo dal tetto di uno stabilimento abbandonato ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. Un suo coetaneo che era con lui è stato invece soccorso in codice verde. L’episodio attorno all’1 della notte scorsa in una struttura abbandonata di via Acerbis, un tempo sede dell’Italcementi. Sul posto sono giunti i mezzi del 118, ma per il diciannovenne non c’è stato nulla da fare. Per ricostruire le circostanze dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, il 19enne è entrato nello stabilimento abbandonato con un gruppo di ragazzi della Val Seriana. Open.online Cade dal tetto di un capannone abbandonato, 19enne muore sul colpo - Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte cadendo dal tetto di uno stabilimento abbandonato ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. msn.com

