Cadavere ritrovato nelle acque del lago | un uomo si è tolto la vita

Un tragico ritrovamento si è verificato sabato mattina lungo la sponda bresciana del Lago di Garda, quando è stato segnalato il corpo di un uomo in acqua presso il sorgitore di Manerba. La scoperta ha suscitato sgomento tra la comunità locale e le forze dell'ordine, che stanno indagando sulle circostanze del decesso.

Tragico ritrovamento lungo la sponda bresciana del Lago di Garda nella mattinata di sabato, quando la presenza del corpo di un uomo in acqua è stata segnalata alla Sala Operativa della Guardia Costiera del Lago di Garda, all'altezza del sorgitore di Manerba.

