cadavere nel baule la scoperta choc sconvolge il paese in quella casa non poteva entrare nessuno

Una scoperta scioccante scuote Campi Bisenzio: un cadavere rinvenuto all’interno di un baule verde, un oggetto che un tempo si usava per conservare vestiti e coperte. La scoperta avviene in una casa isolata, suscitando sgomento e domande sulla vicenda. La polizia sta indagando per chiarire i dettagli di questa tragica e inquietante scoperta.

Campi Bisenzio (Firenze), 14 dicembre 2025 – Un baule verde. Uno di quelli che un tempo si usavano per tenerci vestiti e vecchie coperte. Le stesse in cui è stato trovato avvolto il corpo senza vita di Lorenzo Paolieri, classe 1993. Era lì da due anni. Una scoperta macabra che ha sconvolto la quiete della piccola frazione. Lorenzo era il più giovane di tre fratelli – gli altri sono Massimo e Beatrice – che hanno sempre vissuto con la propria famiglia a Sant’Angelo a Lecore, in via Ippolito Nievo. Dopo la morte del padre Paolo, l’unica fonte di reddito era la pensione di mamma Rita, da ieri ricoverata in ospedale. Lanazione.it

