Cadavere nel baule i due fratelli in una struttura protetta La madre grave a Careggi | è denutrita

Due fratelli di Lorenzo Paolieri, il 32enne trovato morto in un baule, sono stati affidati ai servizi sanitari e trasferiti in una struttura protetta. La madre, invece, versa in condizioni gravi a Careggi, colpita da grave denutrizione. L'intera vicenda si svolge a Sant'Angelo a Lecore, frazione di Campi Bisenzio, vicino a Firenze.

Campi Bisenzio, 13 dicembre 2025 – Sono stati presi in carico dai servizi sanitari e trasferiti in una struttura residenziale protetta i due fratelli di Lorenzo Paolieri, il 32enne il cui corpo è stato trovato nascosto in una cassapanca all'interno dell'abitazione di famiglia a Sant'Angelo a Lecore, frazione di Campi Bisenzio, alle porte di Firenze. GERMOGLI PH: 13 DICEMBRE 2025 CAMPI BISENZIO VIA IPPOLITO NIEVO 38 TROVATO IL CADAVERE DI UN GIOVANE CHIUSO IN UN BAULE IN STATO AVANZATO DI DECOMPOSIZIONE SUL POSTO POLIZIA MUNICIPALE E MISERICORDIA La madre trasferita a Careggi in gravi condizioni. Lanazione.it Cadavere nel baule, i due fratelli in una struttura protetta. La madre grave a Careggi: è denutrita - Il corpo di Lorenzo Paolieri era stato occultato in una cassapanca di legno collocata in una stanza sul retro dell'abitazione, in un'area di servizio. lanazione.it

Sigilli sulla casa di Campi Bisenzio dove è stato trovato un cadavere nel baule. La famiglia viveva senza luce e gas - I due fratelli del orto sono stati presi in carico dai servizi sanitari e trasferiti in una struttura residenziale protetta. ilfattoquotidiano.it

Cadavere nel baule, 30enne trovato morto: in casa i fratelli e la madre denutrita - facebook.com facebook

Trovato un cadavere in un baule in una casa nel Fiorentino x.com

© Lanazione.it - Cadavere nel baule, i due fratelli in una struttura protetta. La madre grave a Careggi: è denutrita

Trovato un cadavere in un baule in una casa nel Fiorentino

Video Trovato un cadavere in un baule in una casa nel Fiorentino Video Trovato un cadavere in un baule in una casa nel Fiorentino