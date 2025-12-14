Cadavere dentro una cassapanca | la scoperta choc dopo l’allarme dei vicini Cosa è successo

Una scoperta sconvolgente ha scosso una tranquilla zona residenziale: un cadavere è stato rinvenuto all’interno di una cassapanca di legno, nascosto sotto pigne che richiamano un rituale funebre casalingo. L’allarme dei vicini ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che stanno indagando sulle circostanze di questa tragica scoperta.

Il cadavere era nascosto dentro una grande cassapanca di legno, il coperchio coperto da alcune pigne, quasi fossero parte di un rituale funebre casalingo. Siamo a Sant’Angelo a Lecore, frazione di Campi Bisenzio, nell’hinterland di Firenze, dove dietro le mura di una villetta isolata si consumava da anni il dramma silenzioso di una famiglia quasi invisibile: una madre anziana e tre figli adulti, tagliati fuori dal mondo esterno. Da tempo i vicini non vedevano più il più giovane dei fratelli e avevano cominciato a insospettirsi: segnalazioni ripetute parlavano di odori strani e di una presenza che sembrava svanita nel nulla. Caffeinamagazine.it

Il cadavere di un uomo di 32 anni è stato trovato dentro una cassapanca: "È morto da due anni" - Il cadavere di un uomo di 32 anni è stato trovato chiuso all'interno di una cassapanca in un appartamento a Sant'Angelo a Lecore (Firenze). today.it