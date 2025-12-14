cadavere del fratello nel baule trentenne trovato morto in casa il corpo nascosto per due anni

Un tragico ritrovamento scuote Campi: il cadavere del fratello di un uomo di 30 anni è stato scoperto nascosto in un baule verde, dove era stato stipato per due anni. La scoperta solleva interrogativi sulla dinamica degli eventi e le motivazioni dietro questa inquietante vicenda.

di Pier Francesco Nesti CAMPI Un baule verde. Uno di quelli che un tempo si usavano per tenerci vestiti e vecchie coperte. Le stesse in cui è stato trovato avvolto il corpo senza vita di Lorenzo Paolieri, classe 1993. Era lì da due anni. Una scoperta macabra che ha sconvolto la quiete della piccola frazione. Lorenzo era il più giovane di tre fratelli - gli altri sono Massimo e Beatrice -, che hanno sempre vissuto con la propria famiglia a Sant’Angelo a Lecore, in via Ippolito Nievo. Dopo la morte del padre Paolo, l’unica fonte di reddito era la pensione di mamma Rita, da ieri ricoverata in ospedale. Ilrestodelcarlino.it

