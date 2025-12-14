Buon Natale Trieste | torna l' evento di pallanuoto a sfondo benefico

La quarta edizione di “Buon Natale Trieste” si avvicina, portando ancora una volta una manifestazione di pallanuoto a scopo benefico. Organizzata da Asi, Pallanuoto Trieste, Trieste Campus e Triestina Nuoto Samer & Co., l'evento unisce sport e solidarietà, promuovendo il coinvolgimento della comunità triestina in un progetto che unisce divertimento e solidarietà natalizia.

© Triesteprima.it - "Buon Natale Trieste": torna l'evento di pallanuoto a sfondo benefico Ci siamo quasi. È praticamente tutto pronto per la quarta edizione di "Buon Natale Trieste", manifestazione sportiva a scopo benefico, ideata dall'ente di promozione sportiva Asi, organizzata da Pallanuoto Trieste, Trieste Campus, Triestina Nuoto Samer & Co. Shipping, con la collaborazione di Fin.

Eventi:Scoccimarro, Buon Natale Trieste modello di sport e solidarietÃ

