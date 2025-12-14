Buon compleanno Abbe Lane Alessandra d’Armiento Maurizio Stefanini

Oggi, 14 dicembre, si festeggiano numerosi compleanni di personalità provenienti da diversi ambiti, tra cui musica, politica, sport e cultura. Tra loro, spiccano figure come Abbe Lane, Alessandra d’Armiento e Maurizio Stefanini, accompagnati da altri protagonisti che hanno lasciato il segno nelle rispettive carriere. Un'occasione per celebrare il loro contributo e il loro percorso di vita.

Buon compleanno Alessandra d'Armiento, Maurizio Stefanini, Abbe Lane, Dilma Rousseff, Andrea Barzini, Dora Moroni, Mario Baccini, Tiziano Arlotti, Vinicio Capossela, Rocco Barone, Valeria Caracuta, Elisa Sednaoui, Roberto Nani, Davide Pascolo, Nicola Ruffoni. Oggi 14 dicembre compiono gli anni: Alessandra d'Armiento, manager ospedaliera; Maurizio Stefanini, giornalista, scrittore; Abbe Lane, cantante, attrice; Salvatore Palomba, poeta, saggista, paroliere; Antonio Belloni, politico, avvocato; Elivia Ricci, ex atleta; Fabrizio Angelo Pennacchietti, orientalista, linguista, esperantista; Augusto Tocci, botanico, agronomo, divulgatore scientifico; Roberto Tacchini, ex calciatore; Corrado Corradi, ex calciatore; Marco Tartari, ex calciatore.

