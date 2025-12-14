Bundesliga i risultati del sabato | torna a vincere il Leverkusen! Il Wolfsburg ferma il Gladbach bene anche Eintracht St Pauli e Hoffenheim Il recap della 14a giornata

La 14ª giornata di Bundesliga propone risultati emozionanti: il Leverkusen torna alla vittoria, mentre Wolfsburg, Eintracht, St. Pauli e Hoffenheim conquistano importanti successi. Ecco il riepilogo dei match del sabato, che ha regalato sorprese e segnali di rilancio per diverse squadre.

Bundesliga, i risultati del sabato: torna a vincere il Leverkusen, vincono anche Wolfsburg, Eintracht, St. Pauli e Hoffenheim. Il recap della 14a giornata Senza Bayern Monaco, Borussia Dortmund e RB Lipsia, quest’ultima scesa in campo venerdì in casa dell’Union Berlino, dove è stata sconfitta 3-1, è il Bayer Leverkusen a prendersi la scena della 14ª . Calcionews24.com Bundesliga, i risultati: Eintracht e Mainz, solo pari per le eurorivali. Il Lipsia torna secondo - Deludono le eurorivali di Napoli e Fiorentina: l'Eintracht pareggia in casa dell'ultima della classe, l'Heidenheim, ... tuttomercatoweb.com Bundesliga, i risultati delle 15.30: pokerissimo del Bayern, batosta per il Leverkusen - Sorprese e conferme nel sabato di Bundesliga, che nel pomeriggio ha mandato in scena 5 partite valide per la 13ª giornata. tuttomercatoweb.com

