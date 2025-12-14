Brucia Casetta di Babbo Natale a Scandiano denunciato 48enne

Nella piazza Duca d’Aosta a Scandiano, un incendio ha distrutto la Casetta di Babbo Natale, suscitando paura tra i residenti. Dopo alcune indagini, un 48enne è stato identificato e denunciato come presunto autore del rogo, che ha anche rischiato di coinvolgere le abitazioni vicine.

Scandiano (Reggio Emilia), 14 dicembre 2025 - E’ stato identificato e denunciato il presunto autore del rogo che nei giorni scorsi ha distrutto la Casetta di Babbo Natale, in centro a Scandiano, in piazza Duca d’Aosta, con le fiamme che avevano creato anche molta preoccupazione tra i residenti nella zona, avendo lambito le abitazioni della piazza. Grazie all’esame delle immagini della videosorveglianza si è arrivati a un uomo di 48 anni, ora indagato per danneggiamento seguito da incendio. Si tratta di un uomo già noto alle forze dell’ordine per un episodio analogo avvenuto nell'agosto dello scorso anno, quando avrebbe appiccato le fiamme a un cassonetti dei rifiuti nel parcheggio retrostante il supermercato Coop del Centro commerciale Futura, in via De Gasperi, danneggiando anche due auto in uso all’associazione Auser. Ilrestodelcarlino.it Brucia Casetta di Babbo Natale a Scandiano, denunciato 48enne - E’ stato identificato e denunciato il presunto autore del rogo che nei giorni scorsi ha distrutto la Casetta di Babbo Natale, in centro a Scandiano, in pi ... ilrestodelcarlino.it

