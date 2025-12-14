Brava Italia | l’elogio della direttrice del Fondo monetario al Tg1

La direttrice del Fondo monetario ha elogiato l’Italia, definendola un punto di stabilità in Europa. Nell’intervista al Tg1 Roma, ha sottolineato come il Paese abbia superato le aspettative, riducendo il deficit e migliorando la percezione sui mercati, confermando un percorso di crescita e affidabilità.

Roma, 14 dic. (askanews) – "L'Italia è una ancora di stabilità in Europa. Negli ultimi due anni ha raggiunto risultati che vanno oltre le previsioni, soprattutto nella riduzione del deficit e ora i mercati guardano all'Italia in modo diverso. E questo comporta molti vantaggi per il vostro Paese, per esempio state pagando meno interessi sul debito". Parola della direttrice del Fondo monetario internazionale, Kristalina Gerogieva intervistata dal Tg1. Quando il Fmi definisce "resiliente" l'economia dell'Italia "significa che in un'epoca di grandi cambiamenti, l'economia italiana continua ad ottenere buoni risultati – spiega l'economista bulgara -.