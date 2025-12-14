Boxe Stephanie Silva sconfitta da Jasmine Artiga per il Mondiale WBA dei super mosca

Stephanie Silva ha affrontato Jasmine Artiga nel match per il titolo mondiale WBA dei super mosca, tenutosi al Caribe Royale di Orlando. La sfida ha attirato l'attenzione degli appassionati di boxe, mettendo in palio uno dei riconoscimenti più prestigiosi della categoria. L'incontro ha visto le due pugili impegnate in un confronto intenso e combattuto.

© Oasport.it - Boxe, Stephanie Silva sconfitta da Jasmine Artiga per il Mondiale WBA dei super mosca Stephanie Silva è salita sul ring del Caribe Royale di Orlando (USA) per affrontare Jasmine Artiga nel match che metteva in palio il titolo mondiale WBA dei pesi super mosca. Dopo la sconfitta rimediata due anni fa contro Irma Garcia, la pugile italiana ha avuto a disposizione un'altra occasione per salire sul trono iridato, ma la 30enne ha mancato il peso e, dunque, anche in caso di vittoria, non avrebbe potuto ambire alla corona. La laziale, che in estate si era aggiudicata il WBC Silver regolando Mary Romero, ha perso con verdetto unanime al termine delle dieci riprese da due minuti ciascuna.