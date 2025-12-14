Bosman l’avvocato Dupont | I padroni del calcio ci sottovalutarono e furono incapaci di reagire Credo che la sentenza Diarra avrà effetti ancor più rilevante

L'avvocato Jean-Louis Dupont, figura chiave nella difesa di Jean-Marc Bosman, analizza l'impatto della storica sentenza del 1995 e le recenti implicazioni della sentenza Diarra. Secondo Dupont, i poteri del calcio hanno sottovalutato la portata di queste decisioni, dimostrando incapacità di reagire, e prevede che le nuove pronunce avranno effetti ancora più significativi sul futuro del settore.

L'avvocato Jean-Louis Dupont è stato il front man del pool legale che difese Jean-Marc Bosman nelle tre cause intentate da federazione belga, RFC Liegi e Uefa contro l'ex centrocampista del RFC Liegi, approdate alla famosa sentenza della Corte di Giustizia Europea che, il 15 dicembre 1995, sconvolse il mondo del calcio. Originario di Liegi, 60 anni, Dupont ha rappresentato e difeso nella sua carriera federazioni, club di primissimo livello (Real Madrid, Barcellona,??PSG, Juventus, Milan, Porto, PSV Eindhoven, Liverpool, Marsiglia, Lione, Galatasaray, Fenerbahce), giocatori (Mexes, Sergio Conceicao, Mutu, Witsel, Fellaini), allenatori (Mourinho), dirigenti (Antonio Giraudo) e persino la Superlega europea.