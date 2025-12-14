Borseggi bivacchi spaccio di crack e miele dello sballo Termini sempre più ad alto rischio

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un crescente aumento di attività illecite nelle aree urbane, tra cui bivacchi, borseggi e lo spaccio di sostanze stupefacenti come hashish, crack e wax, nota come il “miele dello sballo”. Questi fenomeni rappresentano una minaccia crescente per la sicurezza e la tranquillità delle comunità, richiedendo interventi mirati e strategie di prevenzione efficaci.

Bivacchi, borseggiatori e spaccio di sostanze stupefacenti: hashish, crack ed anche wax, il “miele dello sballo”. La stazione Termini per Roma non è certo un biglietto da visita dei migliori, così come l’intorno sino al cuore dell’Esquilino.Termini ed Esquilino ad alto rischioA raccontarlo sono. Romatoday.it

borseggi bivacchi spaccio di crack e miele dello sballo termini sempre pi249 ad alto rischio

© Romatoday.it - Borseggi, bivacchi, spaccio di crack e “miele dello sballo”. Termini sempre più ad alto rischio

Firenze in mano alla Mafia Nigeriana!!!

Video Firenze in mano alla Mafia Nigeriana!!!