L'influenza sta tornando con forza in Italia, con un aumento significativo dei casi settimanali. Il

© Thesocialpost.it - Boom di casi di influenza, cosa sappiamo del “super ceppo”: i sintomi, è allarme

Febbre alta, spesso oltre i 38 gradi, sintomi respiratori e dolori muscolari: l’ influenza torna a colpire duro in Italia, con un numero di casi in costante aumento settimana dopo settimana. Migliaia di cittadini sono già a letto, mentre il sistema sanitario monitora attentamente l’andamento della stagione influenzale. Secondo l’ultimo bollettino RespiVirNet, nella settimana tra il 1° e il 7 dicembre l’incidenza delle infezioni respiratorie acute ha raggiunto i 12,4 casi ogni 1.000 assistiti, in crescita rispetto ai giorni precedenti. Almeno un quarto dei nuovi contagi è attribuibile ai virus influenzali attualmente in circolazione. Thesocialpost.it

Aumento insolito dei casi di influenza, cosa sappiamo del “super ceppo” e cosa dicono i numeri - In Europa l'influenza sta aumentando "in modo insolitamente precoce", mentre l'attenzione è alta sul nuovo sottoclade K del virus A(H3N2) ... fanpage.it