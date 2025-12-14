Bonus edilizi cosa s’intende per prima casa e perché è importante saperlo
I bonus edilizi rappresentano un’opportunità importante per chi desidera ristrutturare o migliorare la propria abitazione. Conoscere cosa si intende per prima casa è fondamentale, poiché le agevolazioni fiscali sono più vantaggiose in questo caso. In particolare, il bonus ristrutturazioni offre una detrazione del 50% per gli interventi effettuati sull’immobile destinato ad abitazione principale.
Le agevolazioni fiscali sono migliori quando si riferiscono alla prima casa. Solo per fare un esempio, il bonus ristrutturazioni permette di accedere a una detrazione del 50% per l’immobile che viene adibito ad abitazione principale. Il legislatore, con questa locuzione, non si riferisce al primo e unico immobile di proprietà del contribuente, ma a quello nel quale lo stesso vive effettivamente e in maniera abituale. O ci vivono i suoi familiari. Il concetto di prima casa è fondamentale, almeno da un punto di vista fiscale, perché permette di comprendere su quale immobile è possibile fruire dei bonus edilizi più vantaggiosi o quello sul quale insiste l’ esenzione dell’Imu, sempre che non sia un accatastato come di lusso. Quifinanza.it
Bonus ristrutturazioni edilizie/ Cosa succede se si risiede all’estero? - Il bonus per le ristrutturazioni edilizie non può esser accettato al 50%, ma con una percentuale inferiore per la residenza all'estero. ilsussidiario.net
Bonus edilizi, detrazione ridotta al 36% per i residenti all’estero - Detrazione ordinaria al 36% per i soggetti con residenza fiscale all’estero che vogliono accedere ai bonus edilizi. quifinanza.it
Agenzia delle Entrate, come evitare problemi col Fisco per le detrazioni in 10 anni dei bonus edilizi: cosa conservare Le detrazioni edilizie rappresentano un’opportunità significativa per i contribuenti, ma richiedono attenzione, ordine e una gestione document - facebook.com facebook
SUPERBONUS E BONUS FACCIATE SUL PATIBOLO DEL RAPPORTO EFFICIENZA ENERGETICA Il @sole24ore celebra oggi superbonus, bonus facciate, ecc., titolando "da 110% e bonus edilizi una maxi riduzione della bolletta energetica". E lo fa citando i x.com