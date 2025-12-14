Bonus edilizi cosa s’intende per prima casa e perché è importante saperlo

I bonus edilizi rappresentano un’opportunità importante per chi desidera ristrutturare o migliorare la propria abitazione. Conoscere cosa si intende per prima casa è fondamentale, poiché le agevolazioni fiscali sono più vantaggiose in questo caso. In particolare, il bonus ristrutturazioni offre una detrazione del 50% per gli interventi effettuati sull’immobile destinato ad abitazione principale.

Le agevolazioni fiscali sono migliori quando si riferiscono alla prima casa. Solo per fare un esempio, il bonus ristrutturazioni permette di accedere a una detrazione del 50% per l’immobile che viene adibito ad abitazione principale. Il legislatore, con questa locuzione, non si riferisce al primo e unico immobile di proprietà del contribuente, ma a quello nel quale lo stesso vive effettivamente e in maniera abituale. O ci vivono i suoi familiari. Il concetto di prima casa è fondamentale, almeno da un punto di vista fiscale, perché permette di comprendere su quale immobile è possibile fruire dei bonus edilizi più vantaggiosi o quello sul quale insiste l’ esenzione dell’Imu, sempre che non sia un accatastato come di lusso. Quifinanza.it

