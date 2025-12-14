Bonnie Blue arrestata multata ed espulsa dall’Indonesia | la pornostar cercava neo diplomati per girare video porno e ha violato le leggi anti-pornografia

Bonnie Blue, nota pornostar, è stata arrestata, multata ed espulsa dall’Indonesia. La donna aveva tentato di reclutare neo diplomati per girare video porno, violando le rigide leggi anti-pornografia del Paese. Nonostante fosse stata assolta dalle accuse, le autorità hanno deciso di espellerla, creando un caso di grande risonanza.

Grossi problemi per la pornostar Bonnie Blue che sarà espulsa dall’Indonesia dopo essere stata assolta dall’accusa di aver violato le severe leggi anti-pornografia del Paese. È stata dichiarata colpevole di un reato minore al codice della strada, ma è stata espulsa per violazione delle norme sull’immigrazione, in quanto lavorava con un visto turistico. Bali fa parte dell’Indonesia a maggioranza musulmana, che proibisce severamente la produzione di materiale pornografico. Chiunque venga ritenuto colpevole di violazione di queste leggi rischia fino a 12 anni di carcere e una multa di circa 360mila dollari. Ilfattoquotidiano.it Bonnie Blue in furgoncino "a caccia" di neo diplomati, la pornostar inglese arrestata a Bali e poi espulsa: rischiava 12 anni di carcere - Stava girando Bali in furgone durante la "schoolies week", una tradizione australiana in cui i diplomati delle scuole superiori vanno in vacanza dopo gli esami. msn.com

Bonnie Blue, creatrice britannica di contenuti per adulti, fermata a Bali per presunta pornografia - La creatrice di contenuti per adulti, il cui vero nome è Tia Billinger, rischia fino a 15 anni di carcere, accusata di aver violato la legge indonesiana. it.euronews.com

#bonnieblue #tiabellinger Sospiro di sollievo per la pornostar britannica Bonnie Blue, all’anagrafe Tia Bellinger - facebook.com facebook

Bonnie Blue in furgoncino "a caccia" di neo diplomati, la pornostar inglese arrestata a Bali e poi espulsa: rischiava 12 anni di carcere x.com

© Ilfattoquotidiano.it - Bonnie Blue arrestata, multata ed espulsa dall’Indonesia: la pornostar cercava neo diplomati per girare video porno e ha violato le leggi anti-pornografia

VIDEO-CHOC: CARABINIERE AGGREDITO A ROMA

Video VIDEO-CHOC: CARABINIERE AGGREDITO A ROMA Video VIDEO-CHOC: CARABINIERE AGGREDITO A ROMA