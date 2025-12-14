Bondi Beach un attentatore noto a 007

Un attentatore di Bondi Beach, noto ai servizi di intelligence australiani, è stato identificato. Il capo dell'Intelligence ha sottolineato che non rappresentava una minaccia imminente, ma ha evidenziato la necessità di approfondire gli eventi per comprendere meglio quanto accaduto.

15.32 Uno degli attentatori di Bondi Beach era noto ai servizi australiani:così il capo dell'Intelligence, che ha puntualizzato: non sembrava minaccia immediata, "dobbiamo capire cos'è successo". Due -o forse 3- gli attentatori. Una tv australiana fa un nome che sui social è quello di uno studente di una scuola islamica. Risiede in un quartiere di Sydney teatro di un raid di polizia dopo l'attacco a Bondi Beach. Lievemente ferito un uomo che, a mani nude, ha disarmato uno dei terroristi. Servizitelevideo.rai.it

Sydney, spari durante la festa ebraica di Hanukkah a Bondi Beach, ci sono morti e feriti. Fermati due sospetti - Due persone vestite di nero sono state viste sparare nella rinomata spiaggia: secondo le prime informazioni, ci sarebbero almeno 4 morti e 8 feriti. editorialedomani.it