Bondi Beach un testimone | Gli spari la gente che fuggiva | la spiaggia si è svuotata in 30 secondi
Un testimone di Bondi Beach descrive i momenti di panico causati dagli spari, raccontando come la spiaggia sia stata evacuata in soli 30 secondi. La scena di fuga repentina ha lasciato tutti senza parole, testimoniando la rapidità con cui si è scatenato il caos in un luogo di solito tranquillo e affollato.
“Sono iniziati gli spari, poi la gente ha iniziato a correre, e la spiaggia si è svuotata in 30 secondi”. È la testimonianza di Josef Koscinski, che era a Bondi Beach, a Sidney, in Australia, con i suoi amici quando due uomini armati hanno attaccato durante la celebrazione dell’Hannukah, uccidendo almeno 12 persone in quello che il primo ministro australiano Anthony Albanese ha definito un atto di antisemitismo e terrorismo. “Io e i miei amici eravamo seduti sulla collina a North Bondi. E ci stavamo rilassando, guardando il tramonto, e poi abbiamo sentito gli spari, ma inizialmente non eravamo sicuri di cosa fossero. Lapresse.it
Bondi Beach, un testimone: «Gli spari, la gente che fuggiva: la spiaggia si è svuotata in 30 secondi» - (LaPresse) «Sono iniziati gli spari, poi la gente ha iniziato a correre, e la spiaggia si è svuotata in 30 secondi». msn.com
Attentato a Bondi Beach, testimone una 25enne comasca: “Ho sentito gli spari, scappavano tutti” - "All'improvviso si sono sentiti dei botti e abbiamo capito subito che erano spari". espansionetv.it
Sparatoria a Bondi Beach, Sydney, in Australia: sarebbero almeno 12 le persone rimaste uccise, tra di loro anche il rabbino di Sydney Eli Schlanger, lo riporta il Times of Israel. I feriti sono 29, ma il bilancio è provvisorio. Il rabbino emissario si chiamava Chaba - facebook.com facebook
Australia: per la polizia almeno 12 persone, tra cui il rabbino di Sydney, sono state uccise e 29 sono rimaste ferite nella sparatoria a Bondi Beach definita "un atto terroristico". Il premier del Nuovo Galles del Sud ha spiegato che "l'attacco è stato progettato per x.com
“I Heard the Gunshots”: Bondi Beach Shooting Eyewitness Describes Chaos and Shelter | APT