Bondi Beach un testimone | Gli spari la gente che fuggiva | la spiaggia si è svuotata in 30 secondi

Un testimone di Bondi Beach descrive i momenti di panico causati dagli spari, raccontando come la spiaggia sia stata evacuata in soli 30 secondi. La scena di fuga repentina ha lasciato tutti senza parole, testimoniando la rapidità con cui si è scatenato il caos in un luogo di solito tranquillo e affollato.

“Sono iniziati gli spari, poi la gente ha iniziato a correre, e la spiaggia si è svuotata in 30 secondi”. È la testimonianza di Josef Koscinski, che era a Bondi Beach, a Sidney, in Australia, con i suoi amici quando due uomini armati hanno attaccato durante la celebrazione dell’Hannukah, uccidendo almeno 12 persone in quello che il primo ministro australiano Anthony Albanese ha definito un atto di antisemitismo e terrorismo. “Io e i miei amici eravamo seduti sulla collina a North Bondi. E ci stavamo rilassando, guardando il tramonto, e poi abbiamo sentito gli spari, ma inizialmente non eravamo sicuri di cosa fossero. Lapresse.it

