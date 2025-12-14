Bondi Beach sparatoria in spiaggia a Sidney | fermate due persone

Una sparatoria si è verificata sulla spiaggia di Bondi Beach, a Sidney, provocando l'intervento delle forze dell'ordine. La scena ha attirato l'attenzione dei presenti e ha portato all'arresto di due persone. La polizia sta attualmente gestendo la situazione e indagando sulle circostanze dell'incidente.

A Sydney, sulla spiaggia di Bondi Beach, si è verificata una sparatoria. Sul posto è in corso l’intervento della polizia. Secondo quanto riportato da alcuni media australiani molte persone si sono disperse, alcune in acqua. Su X la polizia australiana invita le persone presenti a ripararsi. “ Due persone sono in custodia della polizia a Bondi Beach; Tuttavia, l’operazione della polizia è in corso e continuiamo a esortare le persone a evitare l’area. Si prega di rispettare tutte le indicazioni della polizia. Non oltrepassare le linee della polizia”. Lo si legge sull’account X della polizia australiana. Lapresse.it Bondi Beach, sparatoria in spiaggia a Sidney: fermate due persone - A Sydney, sulla spiaggia di Bondi Beach, si è verificata una sparatoria. lapresse.it

Sydney, sparatoria di massa a Bondi Beach: maxi fuga dalla spiaggia, diverse persone colpite - La polizia del Nuovo Galles del Sud, in Australia, sta rispondendo alle segnalazioni di un attentatore che ha aperto il fuoco a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydney. ilmattino.it

++ Media: in Australia sparatoria a Bondi Beach, a Sydney ++ x.com

Sparatoria a Sidney, un morto e diverse persone ferite

