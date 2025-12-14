Bondi Beach sparatoria in spiaggia a Sidney durante l’Hannukkah | fermate due persone

Durante l’Hannukkah, Bondi Beach a Sydney è stata teatro di una sparatoria che ha portato all’intervento della polizia. Due persone sono state fermate mentre le autorità indagano sull’accaduto, ancora avvolto nel mistero. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i presenti e ha attirato l’attenzione dei media locali.

A Sydney, sulla spiaggia di Bondi Beach, si è verificata una sparatoria. Sul posto è in corso l’intervento della polizia. Secondo quanto riportato da alcuni media australiani molte persone si sono disperse, alcune in acqua. Su X la polizia australiana invita le persone presenti a ripararsi. Attentato durante l’Hannukkah. La sparatoria è avvenuta nel corso della celebrazione di Hanukkah, la ‘Festa delle Luci’ ebraica. Lo riporta il ‘Jerusalem Post’. Jeremy Leibler, presidente della Zionist Federation of Australia, ha detto: “La comunità ebraica è sotto shock. C’erano 2.000 membri della comunità ebraica che celebravano Hanukkah, accendendo insieme la prima candela a Bondi Beach. Lapresse.it Bondi Beach, sparatoria in spiaggia a Sidney: fermate due persone - A Sydney, sulla spiaggia di Bondi Beach, si è verificata una sparatoria. lapresse.it

Sydney, sparatoria di massa a Bondi Beach: maxi fuga dalla spiaggia, diverse persone colpite - La polizia del Nuovo Galles del Sud, in Australia, sta rispondendo alle segnalazioni di un attentatore che ha aperto il fuoco a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydney. ilmattino.it

++ Media: in Australia sparatoria a Bondi Beach, a Sydney ++ x.com

