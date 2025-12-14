Bondi Beach sparatoria a festa ebraica

Una sparatoria si è verificata a Bondi Beach, una delle spiagge più famose dell'Australia, durante una festa ebraica. L'incidente ha suscitato preoccupazione e attenzione, con testimoni che hanno riferito di aver visto persone colpite dal fuoco. Le autorità stanno indagando sull'accaduto e sulle motivazioni dietro all'attacco.

9.50 "Attentatori" hanno aperto il fuoco a Bondi Beach, rinomata spiaggia dell'Australia, nei pressi di Sydney. Lo riferiscono le autorità locali. Sulla spiaggia era in corso una celebrazione della festività ebraica di Hanukkah. Alcuni partecipanti sarebbero stati colpiti, molti in fuga o nascosti La polizia ha definito l'accaduto un "episodio in corso": due persone vestite di nero sono state viste sparare sul luogo iconico amato da gente del posto e turisti,spiaggia rinomata per l'atmosfera rilassata, sabbia dorata e surf. Servizitelevideo.rai.it Sydney, sparatoria di massa a Bondi Beach: maxi fuga dalla spiaggia, diverse persone colpite - La polizia del Nuovo Galles del Sud, in Australia, sta rispondendo alle segnalazioni di un attentatore che ha aperto il fuoco a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydney. ilmattino.it

Australia, sparatoria tra la folla a Bondi Beach: "Ci sono morti e feriti" - Sparatoria in una delle spiagge più famose d'Australia: secondo alcune testimonianze ci sarebbe stato in corso un festeggiamento ebraico ... rainews.it

