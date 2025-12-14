Bondi Beach Rabbino Sydney tra i morti

Durante una festa di Hanukkah a Bondi Beach, Sydney, si è verificata una sparatoria di massa che ha causato diversi morti, tra cui il rabbino Eli Schlanger. L'evento ha sconvolto la comunità locale e ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza durante eventi pubblici.

12.30 Il Rabbino di Sydney, Eli Schlanger, è una delle persone uccise nella sparatoria di massa avvenuta durante una festa in spiaggia, a Bondi Beach, per Hannukah, una ricorrenza ebraica. "Rischio bomba nella zona di Bondi Beach", ha affermato la polizia mentre disinnescava quello che ha descritto un "Ied", ordigno esplosivo improvvisato. E ribadisce: "Evitare Bondi Beach nonostante i due attentatori siano stati neutralizzati". Commissario Polizia in conferenza: "Un attentato terroristico.Indaga l'antiterrorismo". Servizitelevideo.rai.it Australia, spari a Sydney: 'Dodici i morti a Bondi Beach. Presa di mira la comunità ebraica' - In 2mila stavano celebrando la festività di Hanukkah'. ansa.it

Strage di Bondi Beach, tutti i video - Dieci persone sono state assassinate, tra cui il rabbino Eli Schlanger, e molte altre sono rimaste ferite, dopo la sparatoria che oggi è stata ... ilsole24ore.com

L'attacco sulla celebre spiaggia di Bondi Beach: alcuni uomini hanno aperto il fuoco sui partecipanti alle celebrazioni - facebook.com facebook

Sparatoria a Bondi Beach, Sydney: almeno 10 vittime secondo i media. Polizia in azione, cittadini invitati a evitare la zona e mettersi al riparo. Segui gli aggiornamenti. #Sydney #BondiBeach #BreakingNews x.com

Pray for Australia - Attack at Hanukkah event in Sydney at Bondi Beach

Video Pray for Australia - Attack at Hanukkah event in Sydney at Bondi Beach Video Pray for Australia - Attack at Hanukkah event in Sydney at Bondi Beach