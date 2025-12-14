Bondi Beach massacro in spiaggia | almeno 10 morti Era in corso l’Hanukkah Due persone fermate

Un tranquillo giorno a Bondi Beach si è trasformato in una tragedia con almeno dieci vittime. Durante la celebrazione dell’Hanukkah, un attacco improvviso ha sconvolto la spiaggia, portando panico e dolore. Due persone sono state fermate dalle autorità, mentre le autorità indagano sull’accaduto, che ha sconvolto la comunità locale e non solo.

Una giornata che doveva scorrere come tante altre si è trasformata improvvisamente in un momento di paura collettiva. In pochi istanti, la normalità è stata spezzata da segnali inequivocabili di emergenza, costringendo centinaia di persone a reagire d’istinto e a cercare riparo. Le autorità sono entrate in azione mentre le informazioni iniziavano a rincorrersi, frammentarie e cariche di tensione. L’allarme si è diffuso rapidamente, alimentato da immagini e testimonianze che hanno iniziato a circolare online. Scene concitate, suoni di sirene e movimenti caotici hanno restituito il quadro di una situazione ancora in evoluzione. Thesocialpost.it Sydney, sparatoria di massa a Bondi Beach: maxi fuga dalla spiaggia, diverse persone colpite - La polizia del Nuovo Galles del Sud, in Australia, sta rispondendo alle segnalazioni di un attentatore che ha aperto il fuoco a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydney. msn.com

Bondi Beach, sparatoria a Sydney: almeno 10 morti. Era in corso festa Hanukkah. Due persone fermate - Sarebbero almeno 10 le persone uccise nella sparatoria di massa avvenuta a Bondi Beach a Sydney, in Australia. ilmessaggero.it

Sidney, Australia. Attentato a un evento organizzato per la festività ebraica di Hanukkah a Bondi Beach. Due uomini avrebbero aperto il fuoco contro i partecipanti alla festa. Diversi morti e feriti. x.com

Sydney, sparatoria di massa a Bondi Beach: maxi fuga dalla spiaggia - facebook.com facebook

© Thesocialpost.it - Bondi Beach, massacro in spiaggia: almeno 10 morti. Era in corso l’Hanukkah. Due persone fermate

Australia, massacrati in casa a coltellate 8 bimbi, madre ferita

Video Australia, massacrati in casa a coltellate 8 bimbi, madre ferita Video Australia, massacrati in casa a coltellate 8 bimbi, madre ferita