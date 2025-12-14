Bondi Beach il video dell’eroe in bianco che disarma un attentatore durante la sparatoria a Sydney

Un'azione coraggiosa a Bondi Beach: un uomo vestito di bianco affronta e disarma un attentatore durante una sparatoria a Sydney. Il suo gesto eroico ha catturato l'attenzione, dimostrando sangue freddo e determinazione in un momento di grande pericolo. Ecco cosa è successo durante quell'evento drammatico.

Un uomo in bianco lotta corpo a corpo con uno degli attentatori durante la sparatoria a Sydney e riesce a disarmarlo. È quanto mostra un filmato registrato a Bondi Beach. Due sospetti uccisi dalla polizia, almeno 10 morti e circa 60 feriti durante la celebrazione di Hanukkah. Fanpage.it Civile disarma attentatore a Bondi Beach: la scena in un video impressionante - Video - Due attentatori che hanno sparato sulla folla a Bondi Beach, uccidendo almeno 10 persone, sono stati uccisi a loro volta dalla polizia, secondo quanto scrive The Australian su X. gazzettadiparma.it

Bondi Beach, il passante eroe che ha fermato un attentatore: si è nascosto dietro un'auto, poi lo ha disarmato - Poi, con enorme coraggio, si è lanciato su uno dei due attentatori che stavano sparando sulla ... msn.com

La polizia del Nuovo Galles del Sud, in Australia, sta rispondendo alle segnalazioni di un attentatore che ha aperto il fuoco a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydne. Lo riporta Abc News. In un post sui social media, la polizia ha definito l'accaduto un " - facebook.com facebook

Sidney, Australia. Attentato a un evento organizzato per la festività ebraica di Hanukkah a Bondi Beach. Due uomini avrebbero aperto il fuoco contro i partecipanti alla festa. Diversi morti e feriti. x.com

