Bondi Beach il video dell’eroe in bianco che disarma un attentatore durante la sparatoria a Sydney

Un'azione coraggiosa a Bondi Beach: un uomo vestito di bianco affronta e disarma un attentatore durante una sparatoria a Sydney. Il suo gesto eroico ha catturato l'attenzione, dimostrando sangue freddo e determinazione in un momento di grande pericolo. Ecco cosa è successo durante quell'evento drammatico.

Un uomo in bianco lotta corpo a corpo con uno degli attentatori durante la sparatoria a Sydney e riesce a disarmarlo. È quanto mostra un filmato registrato a Bondi Beach. Due sospetti uccisi dalla polizia, almeno 10 morti e circa 60 feriti durante la celebrazione di Hanukkah. Fanpage.it

