Bondi Beach gli attentatori sono padre e figlio | Uno è morto l' altro è gravissimo Il bilancio | 15 morti e 38 feriti

A Bondi Beach, durante la celebrazione di Hanukkah, si è verificato un grave attacco con oltre 50 colpi di fucile, causando 15 morti e 38 feriti. Le autorità hanno identificato come responsabili un padre e un figlio, uno dei quali deceduto, l'altro in condizioni critiche. L'evento ha sconvolto la comunità ebraica e la città.

© Leggo.it - Bondi Beach, gli attentatori sono padre e figlio: «Uno è morto, l'altro è gravissimo». Il bilancio: 15 morti e 38 feriti Almeno 50 colpi di fucile contro le famiglie riunite in riva al mare per celebrare la festività ebraica di Hanukkah, il festival delle luci dell'ebraismo: è finito nel sangue,. Leggo.it Sydney, sparatoria a Bondi Beach: diversi morti e feriti Bondi Beach, gli attentatori sono padre e figlio: «Uno è morto, l'altro è gravissimo». Il bilancio: 16 morti e 38 feriti - Almeno 50 colpi di fucile contro le famiglie riunite in riva al mare per celebrare la festività ebraica di Hanukkah, il festival delle luci dell'ebraismo : è finito nel ... leggo.it

Sydney, sparatoria a Bondi Beach durante la festa di Hanukkah: gli attentatori, la fuga dalla spiaggia, le 16 vittime e il passante-eroe. Cosa è successo - Mentre si celebrava la festività ebraica dell'Hanukkah, due uomini sono scesi da un veicolo ... ilmessaggero.it

Negli oltre tre anni fra il tragico pogrom di Hamas in territorio israeliano il 7 ottobre alla mattanza sulla spiaggia di Bondi Beach a Sydney, in Australia, tutto il mondo ha conosciuto una recrudescenza di violenza antisemita. #ANSA - facebook.com facebook

Attentato a Bondi beach a Sydney, trovato ordigno nell'auto di uno dei presunti attentatori. Tajani: "Nessun italiano coinvolto" x.com