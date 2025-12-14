Bondi Beach Farnesina | numeri emergenza

La Farnesina e il Consolato Generale d'Italia a Sydney stanno monitorando attentamente la situazione a Bondi Beach, uno dei luoghi più iconici della città. Con numeri di emergenza 11.36, si stanno coordinando le operazioni di assistenza e intervento per garantire la sicurezza dei cittadini italiani e dei residenti locali.

11.36 "La Farnesina e il Consolato Generale d'Italia a Sydney monitorano la situazione a Bondi Beach. Il ministro Antonio Tajani ne segue l'evoluzione". E' quanto si legge sull'account X del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. E forniscono i loro contatti di riferimento: "Per qualsiasi emergenza o segnalazione vi invitiamo a contattare: il Consolato al +61 410308768 #UnitàdiCrisi al +390636225 oppure via email a unita.crisiCHIOCCIOLAesteri.it ". Servizitelevideo.rai.it Sydney, sparatoria di massa a Bondi Beach: maxi fuga dalla spiaggia - facebook.com facebook Sidney, Australia. Attentato a un evento organizzato per la festività ebraica di Hanukkah a Bondi Beach. Due uomini avrebbero aperto il fuoco contro i partecipanti alla festa. Diversi morti e feriti. x.com