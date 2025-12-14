Bondi Beach chi è il fruttivendolo eroe | così Ahmed sposato e papà di due figli ha tolto il fucile dalle mani dell' attentatore

Un gesto di coraggio e prontezza ha trasformato un tranquillo giorno a Bondi Beach in una scena di emergenza. Ahmed, fruttivendolo e padre di famiglia, ha affrontato un attentatore armato, impedendogli di compiere ulteriori violenze. La sua rapida reazione ha evitato una tragedia, dimostrando il valore di un uomo comune di fronte a una minaccia improvvisa.

In pochi minuti il paradiso di mare e sole di Bondi Beach si è trasformato in un inferno di terrore e morte. E in un istante un fruttivendolo musulmano è diventato un eroe. Della. Leggo.it

