Bombe carta e auto incendiate fuori dallo stadio a Marassi gli scontri tra ultras di Genoa e Inter prima della partita | due agenti feriti – Il video

Prima della partita tra Genoa e Inter allo stadio Luigi Ferraris di Marassi, si sono verificati violenti scontri tra ultras delle due squadre. L'episodio ha visto bombe carta e auto incendiate, con due agenti rimasti feriti. L'evento ha attirato l'attenzione e generato paura tra i presenti, testimoniando un clima teso e di forte rivalità tra le tifoserie.

Poco prima delle 17 sono scoppiati violenti scontri tra i tifosi del Genoa e quelli dell’Inter nei pressi dello stadio Luigi Ferraris di Marassi, a Genova. I tafferugli si sono verificati poco prima dell’inizio della partita e hanno causato momenti di forte tensione nel quartiere, bloccato per diversi minuti. Secondo le prime ricostruzioni, gli scontri sarebbero iniziati all’arrivo dei pullman dei sostenitori nerazzurri. Stando ai racconti di alcuni testimoni, i mezzi sarebbero giunti con le porte già aperte e da lì sarebbero stati lanciati fumogeni e bombe carta. All’esterno del settore ospiti, sempre secondo le testimonianze, ad attenderli c’erano gruppi di tifosi del Genoa. Open.online

