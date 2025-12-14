Bologna niente paura Mondi capovolti al Dall’Ara Italiano contro la Juve per fare ancora la storia

Bologna si prepara a ospitare un match cruciale tra Italiano e la sua ex Juve. L’allenatore toscano punta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, sfidando i bianconeri in un momento importante. Ricordando la sua unica vittoria contro i bianconeri, tre anni fa con la Fiorentina, si alza l’asticella di una sfida da non perdere.

Vincenzo Italiano in carriera la Juve l’ha battuta una sola volta. E’ successo tre anni fa, quando l’uomo di Ribera sedeva sulla panchina della Fiorentina al Franchi i viola piegarono per 2-0 la Juve di Max Allegri, che tra gli undici titolari schierava nientemeno che Federico Bernardeschi. Per la cronaca quel 21 maggio 2022 il numero 10 rossoblù, che giovedì ha stregato il Balaidos, giocò l’ultima delle sue 183 gare ufficiali in maglia bianconera. Le date, in questa storia infinita di duelli (e veleni) incrociati sull’asse Bologna-Torino, hanno un peso. Anche i muri di Casteldebole, se interrogati in materia, risponderebbero che l’ultima vittoria dei rossoblù al Dall’Ara con la Juve è il 3-0 del 29 novembre 1998 firmato dai gol di Paramatti, Signori e Fontolan, un trio in forma di filastrocca che all’inizio era un inno alla gloria e che nel tempo si è tramutato in un monumento alla frustrazione e all’impotenza. Sport.quotidiano.net

