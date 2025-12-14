Bologna-Juventus scontro per l' Europa | probabili formazioni orario e dove vederla

Il match tra Bologna e Juventus, in programma il 14 dicembre 2025, rappresenta un importante scontro diretto per la corsa all'Europa. La partita, valida per la 15ª giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta e promette emozioni decisive per le rispettive ambizioni di classifica. Ecco le probabili formazioni, orario e tutte le informazioni utili.

Bologna, 14 dicembre 2025 - Scontro diretto per l'Europa tra Bologna e Juventus, che si affrontano nel Sunday Night della 15° giornata di Serie A Enilive. Squadre divise da due punti con i padroni di casa decisi ad allungare: dopo tre vittorie consecutive, sono arrivate la sconfitta con la Cremonese e il pareggio con la Lazio. Emiliani bisognosi di cambiare passo per non allontanarsi dalle prime quattro. Stesso identico obiettivo per i ragazzi di Luciano Spalletti, che devono dimenticare velocemente il ko di Napoli e tornare a fare punti. I precedenti. La Juventus è la squadra che ha pareggiato più partite contro il Bologna in Serie A: 54 pareggi tra bianconeri e rossoblù nel massimo campionato in 156 precedenti, con 23 successi emiliani e 79 piemontesi a completare il bilancio. Sport.quotidiano.net Bologna-Juventus (Serie A): orario, dove vederla in tv e il pronostico - Le informazioni sul match valido per la 15ª giornata di campionato. msn.com

Bologna-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - La Juventus è reduce dall'importante successo in Champions League contro il Pafos, ma in campionato l'ultimo risultato ottenuto rimanda alla sconfitta contro il Napoli. msn.com

Un dato su Bologna - Juventus L'ultimo successo casalingo del Bologna contro la Juventus risale al 29 novembre 1998. x.com

