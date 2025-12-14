Bologna-Juventus 0-1 Cabal regala il colpaccio alla Signora
La Juventus conquista una vittoria importante sul campo del Bologna con un gol di Cabal, riportandosi in vetta e rafforzando la propria posizione in chiave Champions League. Una sfida combattuta al Dall'Ara, in cui i bianconeri dimostrano carattere e determinazione per ottenere tre punti fondamentali nella corsa europea.
Bologna, 14 dicembre 2025 - Colpo della Juventus al Dall'Ara di Bologna. I bianconeri tornano al successo, ottenendo tre punti d'oro in chiave Champions League. A decidere il match, terminato sullo 0-1, è il secondo sigillo in campionato di Cabal, a bersaglio nella ripresa. I rossoblù restano anche in 10 per via dell'espulsione di Heggem e si vedono scavalcati in classifica proprio dalla Vecchia Signora, che sale a quota 26 punti, al quinto posto in solitaria. Per gli uomini di Italiano si tratta del secondo ko consecutivo sul campo amico. Le scelte degli allenatori. Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Pobega, Cambiaghi; Dallinga. Sport.quotidiano.net
Un dato su Bologna - Juventus L'ultimo successo casalingo del Bologna contro la Juventus risale al 29 novembre 1998. x.com