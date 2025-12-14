Bologna-Juventus 0-1 bianconeri al quinto posto
La sfida tra Bologna e Juventus, valida per la 15ª giornata di Serie A, si conclude con la vittoria dei bianconeri per 1-0. Con questo risultato, la Juventus conquista il quinto posto in classifica, consolidando la propria posizione nel campionato. Un match deciso da un gol che ha fatto la differenza in un incontro equilibrato.
Termina 0-1 il posticipo domenicale tra Bologna e Juventus valido per la 15esima giornata di Serie A. Il match al Dall’Ara si accende con Di Gregorio che in avvio chiude su Orsolini. David segna il vantaggio della Juve, ma la rete viene annullata per un precedente fuorigioco. Nel recupero del primo tempo Orsolini serve Zortea che colpisce la traversa. Nella ripresa sblocca Cabal di testa, appena entrato in campo. Poco dopo arriva il rosso per Heggem e il Bologna resta in 10. I bianconeri gestiscono e conquistano tre punti fondamentali, agguantando il quinto posto in classifica proprio ai danni del Bologna. Lapresse.it
Bologna Juventus (0-1) Gli Highlights | Serie A 2025 | Bologne-Juve | Gol Juan Cabal | Juve Bologna
Un dato su Bologna - Juventus L'ultimo successo casalingo del Bologna contro la Juventus risale al 29 novembre 1998. x.com