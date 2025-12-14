Bologna Juve Zazzaroni netto sull’esito della partita | seguito il trend degli ultimi incroci tra le due squadre La condizione dei bianconeri ai nastri di partenza

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, commenta l’attesa sfida tra Bologna e Juventus, seguendo il trend degli ultimi incontri tra le due squadre. Durante una diretta radio, ha espresso il suo pronostico, prevedendo un esito equilibrato con una preferenza per un risultato di tipo 1X, considerando la condizione attuale delle due formazioni.

Bologna Juventus, il pronostico di Ivan Zazzaroni a Radio Deejay. il direttore del Corriere dello Sport punta sull’1X. La sfida serale tra Bologna e Juventus al Dall’Ara, in programma stasera alle 20:45, tiene banco anche tra gli addetti ai lavori. Intervenuti ai microfoni di Radio Deejay, il giornalista Ivan Zazzaroni hanno espresso i loro pronostici personali sul big match di campionato. L’esperto ha mostrato una visione netta sull’esito della gara, riflettendo l’incertezza che circonda un match che le statistiche recenti indicano come storicamente propenso al pareggio. Bologna Juventus, il pareggio per Caressa e il rischio sconfitta per Zazzaroni. Juventusnews24.com

Bologna-Juventus, i pronostici di Caressa e Zazzaroni - Intervenuti a "Radio Deejay", Fabio Caressa ed Ivan Zazzaroni danno il loro personale pronostico di Bologna- tuttojuve.com