Bologna Juve risultato fisso nelle ultime cinque partite Non si è mai ripetuto per sei match di fila | oggi il rischio Di cosa si tratta

Bologna e Juventus si affrontano in una sfida che nasconde un dato statistico preoccupante: nelle ultime cinque partite tra le due squadre, il risultato si è sempre concluso con un pareggio. Per la prima volta in sei incontri consecutivi, questa serie potrebbe essere messa in discussione. Analizziamo i dettagli di questa tendenza e le implicazioni per entrambe le squadre.

Bologna Juve, il dato statistico che preoccupa Spalletti: cinque pareggi di fila in Serie A. Le squadre mai arrivate a sei segni “X” consecutivi. La sfida tra Bologna e Juventus al Dall’Ara non è solo una partita cruciale per la classifica, ma anche un potenziale appuntamento con la storia statistica della Serie A. Le due squadre arrivano al match con una tendenza al pareggio che dura da tempo. Bologna e Juventus hanno infatti pareggiato in tutte le ultime cinque sfide consecutive di Serie A. Nel parziale di questi cinque incontri, per ben tre volte il risultato finale è stato l’ 1-1. Bologna Juve, a rischio il record storico di pareggi. Juventusnews24.com Quote risultato esatto Bologna-Juventus - 45, il Dall'Ara accende i riflettori su un confronto d'alta classifica valido per la 15ª giornata di Serie A: Bologna- tuttomercatoweb.com

Bologna Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca - Bologna Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 15ª giornata di Serie A 2025/26 La Juve affronta un altro crocevia importante della sua stagione contro il ... juventusnews24.com

Batti un colpo se ci sarai anche per Bologna-Juve - facebook.com facebook

? #Spalletti: "La verità su Bremer, come sta. Conceicao, l'imbarazzo non basta. Bologna-Juve si vince così" x.com

© Juventusnews24.com - Bologna Juve, risultato fisso nelle ultime cinque partite. Non si è mai ripetuto per sei match di fila: oggi il rischio. Di cosa si tratta

THURAM-FREULER, mucchio selvaggio Champions | Bologna-Juventus 1-1 | Serie A | DAZN Highlights

Video THURAM-FREULER, mucchio selvaggio Champions | Bologna-Juventus 1-1 | Serie A | DAZN Highlights Video THURAM-FREULER, mucchio selvaggio Champions | Bologna-Juventus 1-1 | Serie A | DAZN Highlights