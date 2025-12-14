Bologna Juve partita speciale per un bianconero | il motivo è legato al suo trascorso in rossoblù I suoi numeri al Dall’Ara di chi si tratta

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Cambiaso torna al Dall’Ara, dove ha vissuto un periodo importante della sua carriera in prestito dal Bologna. La partita contro la Juventus assume un significato speciale per lui, legato al suo passato rossoblù. Un confronto che richiama ricordi e emozioni, sottolineando il suo percorso tra le due squadre.

Bologna Juve, Andrea Cambiaso ritrova il suo passato: un anno fondamentale a Bologna prima dell’arrivo in bianconero. La sfida tra Bologna e Juventus rappresenta un momento speciale per Andrea Cambiaso, che torna al DallAra da avversario dopo l’esperienza che lo ha lanciato in Serie A. Prima di approdare alla Juventus, l’esterno italiano aveva infatti militato tra le fila dei rossoblù, dove ha trascorso un’intera stagione fondamentale per la sua crescita e il suo successivo trasferimento ai bianconeri. Bologna Juve, i numeri di Cambiaso con il Bologna. Andrea Cambiaso ha collezionato ben 32 presenze con la maglia del Bologna in Serie A, nel corso della stagione 202223. Juventusnews24.com

bologna juve partita specialeBinotto: “Il Bologna può battere la Juve” - Jonatan Binotto ricorda ancora a Corsport l'ultima vittoria con la Juve : «Fu una partita stradominata. tuttojuve.com

bologna juve partita specialeBologna-Juventus probabili formazioni: come seguirla in diretta streaming e tv, arbitro e ultime dai campi - Juventus probabili formazioni, come seguire la partita in diretta streaming e tv, l'arbitro e le ultime dai campi. juvelive.it

bologna juve partita speciale per un bianconero il motivo 232 legato al suo trascorso in rossobl249 i suoi numeri al dall8217ara di chi si tratta

© Juventusnews24.com - Bologna Juve, partita speciale per un bianconero: il motivo è legato al suo trascorso in rossoblù. I suoi numeri al Dall’Ara, di chi si tratta

REMUNTADA nella festa CHAMPIONS: Bologna-Juventus 3-3 | Serie A TIM | DAZN Highlights

Video REMUNTADA nella festa CHAMPIONS: Bologna-Juventus 3-3 | Serie A TIM | DAZN Highlights