Bologna Juve LIVE | riscaldamento in corso le scelte ufficiali di Spalletti

Inizia la sfida tra Bologna e Juventus, valida per la 15ª giornata di Serie A 2025/26. Riscaldamento in corso e le formazioni ufficiali di Spalletti sono state annunciate. Segui aggiornamenti, sintesi, moviola e cronaca in tempo reale di questa importante partita di campionato.

© Juventusnews24.com - Bologna Juve LIVE: riscaldamento in corso, le scelte ufficiali di Spalletti di Marco Baridon Bologna Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 15ª giornata di Serie A 202526. La Juve affronta un altro crocevia importante della sua stagione contro il Bologna allo Stadio Dall’Ara. Un match che serve ai bianconeri per riprendere la marcia dopo il ko di Napoli e avvicinarsi al quarto posto in classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bologna Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo Juve. Al termine del match Bologna Juve 0-0: risultato e tabellino. Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumí, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Ferguson, Cambiaghi; Dallinga. Juventusnews24.com Bologna-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - La Juventus ha collezionato ben tre sconfitte nelle ultime cinque gare in trasferta in campionato (1 vittoria, 1 pareggio), tanti ko quanti quelli collezionati nelle precedenti 25 partite fuori casa ... sport.sky.it

Bologna-Juventus: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Bianconeri e rossoblù si sfidano dopo i rispettivi successi europei: in palio tre punti fondamentali per restare aggrappati alla zona Europa ... tuttosport.com

Juventus. . Four goals to savour, courtesy of Chiesa, Morata (2) and Rabiot when we faced the red and blues four years ago #BolognaJuve - facebook.com facebook

Un dato su Bologna - Juventus L'ultimo successo casalingo del Bologna contro la Juventus risale al 29 novembre 1998. x.com