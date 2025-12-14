Bologna Juve 0-1 LIVE | torna in campo Bremer!
Nel confronto della 15ª giornata di Serie A 2025/26, Juventus torna in campo con Bremer in evidenza. Segui live la cronaca, i momenti salienti, la moviola e il risultato di Bologna-Juve, una sfida che promette emozioni e spettacolo.
di Andrea Bargione Bologna Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 15ª giornata di Serie A 202526. La Juve affronta un altro crocevia importante della sua stagione contro il Bologna allo Stadio Dall’Ara. Un match che serve ai bianconeri per riprendere la marcia dopo il ko di Napoli e avvicinarsi al quarto posto in classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bologna Juve 0-1: sintesi e moviola. 76? CAMBIO JUVE – Fuori Koopmeiners, dentro Bremer. 75? CI PROVA YILDIZ! – Bella e lunga azione offensiva dei bianconeri che termina con il tiro-crosso in area di rigore di Yildiz: si salvano i rossoblù. Juventusnews24.com
Bologna 0-1 Juventus | Dybala trascina la Signora, il Bologna lotta ma cade | Serie A
Bologna-Juventus 0-1 LIVE, la diretta della partita di Serie A: gol di Cabal, emiliani in 10 per il rosso a Heggem - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
LIVE Bologna-Juventus 0-1 Serie A 2025/2026: Cabal sblocca Bologna-Juventus - Juventus: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it
Serie A, in campo Bologna-Juventus: sfida per l'Europa. Genoa-Inter 1-2: nerazzurri in vetta al campionato Udinese-Napoli 1-0, Fiorentina-Verona 1-2: vacilla la panchina viola. Milan-Sassuolo 2-2; Atalanta-Cagliari 2-1 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it htt - facebook.com facebook
Un dato su Bologna - Juventus L'ultimo successo casalingo del Bologna contro la Juventus risale al 29 novembre 1998. x.com