Bologna Juve 0-1 LIVE | ci prova Bernardeschi blocca Di Gregorio
In una partita combattuta valida per la 15ª giornata di Serie A 2025/26, Bologna e Juventus si affrontano in un match decisivo. La sfida si mantiene equa fino a quando Bernardeschi si rende protagonista di un tentativo, neutralizzato da Di Gregorio. Segui tutti gli aggiornamenti, la cronaca e i dettagli sul risultato in tempo reale.
di Andrea Bargione Bologna Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 15ª giornata di Serie A 202526. La Juve affronta un altro crocevia importante della sua stagione contro il Bologna allo Stadio Dall’Ara. Un match che serve ai bianconeri per riprendere la marcia dopo il ko di Napoli e avvicinarsi al quarto posto in classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bologna Juve 0-1: sintesi e moviola. 87? CAMBIO JUVE – Fuori Conceicao, dentro Miretti. 85? POSSESSO JUVE – Prova a tenere il pallone la Juventus in questo finale di partita, i bianconeri giocano con l’orologio. Juventusnews24.com
Bologna Juventus (0-1) Gli Highlights | Serie A 2025 | Bologne-Juve | Gol Juan Cabal | Juve Bologna
Bologna-Juventus 0-1 LIVE, la diretta della partita di Serie A: gol di Cabal, emiliani in 10 per il rosso a Heggem - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
Bologna-Juventus 0-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Juventus di Domenica 14 dicembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. calciomagazine.net
Serie A, dopo i primi 45' Bologna-Juventus 0-0: sfida per l'Europa. Genoa-Inter 1-2: nerazzurri in vetta al campionato Udinese-Napoli 1-0, Fiorentina-Verona 1-2: vacilla la panchina viola. Milan-Sassuolo 2-2; Atalanta-Cagliari 2-1 Tutti gli aggiornamenti su Rai - facebook.com facebook
Milan in casa e Napoli a Udine difendono il primato, ma occhio all'Inter. Bologna-Juve in corsa Champions x.com