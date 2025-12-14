In una partita combattuta valida per la 15ª giornata di Serie A 2025/26, Bologna e Juventus si affrontano in un match decisivo. La sfida si mantiene equa fino a quando Bernardeschi si rende protagonista di un tentativo, neutralizzato da Di Gregorio. Segui tutti gli aggiornamenti, la cronaca e i dettagli sul risultato in tempo reale.

© Juventusnews24.com - Bologna Juve 0-1 LIVE: ci prova Bernardeschi, blocca Di Gregorio

di Andrea Bargione Bologna Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 15ª giornata di Serie A 202526. La Juve affronta un altro crocevia importante della sua stagione contro il Bologna allo Stadio Dall’Ara. Un match che serve ai bianconeri per riprendere la marcia dopo il ko di Napoli e avvicinarsi al quarto posto in classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bologna Juve 0-1: sintesi e moviola. 87? CAMBIO JUVE – Fuori Conceicao, dentro Miretti. 85? POSSESSO JUVE – Prova a tenere il pallone la Juventus in questo finale di partita, i bianconeri giocano con l’orologio. Juventusnews24.com

Bologna Juventus (0-1) Gli Highlights | Serie A 2025 | Bologne-Juve | Gol Juan Cabal | Juve Bologna

Bologna-Juventus 0-1 LIVE, la diretta della partita di Serie A: gol di Cabal, emiliani in 10 per il rosso a Heggem - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it