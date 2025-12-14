Bologna Juve 0-0 LIVE | Yildiz ci prova da due passi! Respinge Ravaglia ma era fuorigioco…

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'incontro della 15ª giornata di Serie A tra Bologna e Juventus, le squadre si affrontano senza trovare la rete. Yildiz sfiora il gol da pochi metri, ma il suo tentativo viene annullato per fuorigioco. Segui live la cronaca, le azioni salienti e gli aggiornamenti sul risultato di questa sfida equilibrata.

bologna juve 0 0 live yildiz ci prova da due passi respinge ravaglia ma era fuorigioco8230

© Juventusnews24.com - Bologna Juve 0-0 LIVE: Yildiz ci prova da due passi! Respinge Ravaglia ma era fuorigioco…

di Andrea Bargione Bologna Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 15ª giornata di Serie A 202526. La  Juve  affronta un altro crocevia importante della sua stagione contro il  Bologna  allo Stadio Dall’Ara. Un match che serve ai bianconeri per riprendere la marcia dopo il ko di Napoli e avvicinarsi al quarto posto in classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bologna Juve 0-0: sintesi e moviola. 13? YILDIZ CI PROVA! – Bella palla in profondità di Locatelli per Yildiz che prova a scappare via: tiro due passi ma respinge Ravaglia. L’assistente però aveva segnalato fuorigioco. Juventusnews24.com

bologna juve 0 0LIVE Bologna-Juventus 0-0 Serie A 2025/2026: Le scelte di Spalletti per la partita - Juventus: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

bologna juve 0 0Bologna-Juventus 0-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Juventus di Domenica 14 dicembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. calciomagazine.net

Bologna - Juventus 0-0 - Highlights - Matchday 26 - Serie A TIM 2015/16

Video Bologna - Juventus 0-0 - Highlights - Matchday 26 - Serie A TIM 2015/16