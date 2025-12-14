Nell'incontro della 15ª giornata di Serie A tra Bologna e Juventus, le squadre si affrontano senza trovare la rete. Yildiz sfiora il gol da pochi metri, ma il suo tentativo viene annullato per fuorigioco. Segui live la cronaca, le azioni salienti e gli aggiornamenti sul risultato di questa sfida equilibrata.

Bologna Juve 0-0 LIVE: Yildiz ci prova da due passi! Respinge Ravaglia ma era fuorigioco…

di Andrea Bargione Bologna Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 15ª giornata di Serie A 202526. La Juve affronta un altro crocevia importante della sua stagione contro il Bologna allo Stadio Dall’Ara. Un match che serve ai bianconeri per riprendere la marcia dopo il ko di Napoli e avvicinarsi al quarto posto in classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bologna Juve 0-0: sintesi e moviola. 13? YILDIZ CI PROVA! – Bella palla in profondità di Locatelli per Yildiz che prova a scappare via: tiro due passi ma respinge Ravaglia. L’assistente però aveva segnalato fuorigioco. Juventusnews24.com

