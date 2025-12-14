Bologna Juve 0-0 LIVE | traversa di Zortea! Che rischio per i bianconeri!

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale il match tra Bologna e Juventus, valido per la 15ª giornata di Serie A 2025/26. Un confronto emozionante con occasioni da entrambe le parti, tra cui una traversa di Zortea che ha sfiorato il gol. Restate aggiornati su sintesi, moviola, tabellino e risultati di questa sfida cruciale.

bologna juve 0 0 live traversa di zortea che rischio per i bianconeri

© Juventusnews24.com - Bologna Juve 0-0 LIVE: traversa di Zortea! Che rischio per i bianconeri!

di Andrea Bargione Bologna Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 15ª giornata di Serie A 202526. La  Juve  affronta un altro crocevia importante della sua stagione contro il  Bologna  allo Stadio Dall’Ara. Un match che serve ai bianconeri per riprendere la marcia dopo il ko di Napoli e avvicinarsi al quarto posto in classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bologna Juve 0-0: sintesi e moviola. 1? di recupero 44? JUVE IN CRESCITA – I bianconeri recuperano un ottimo pallone con Thuram e prova a scappare sulla sinistra: poi palla in mezzo, ma chiude ancora l’attenta difesa del Bologna. Juventusnews24.com

bologna juve 0 0Bologna-Juventus 0-0 LIVE, la diretta della partita di Serie A: le squadre si affrontano a viso aperto - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

bologna juve 0 0LIVE Bologna-Juventus 0-0 Serie A 2025/2026: Orsolini e Zortea protagonisti - Juventus: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

Bologna - Juventus 0-0 - Highlights - Matchday 26 - Serie A TIM 2015/16

Video Bologna - Juventus 0-0 - Highlights - Matchday 26 - Serie A TIM 2015/16